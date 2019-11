Wout van Aert sera au départ du cylocross de Loenhout, le Azencross, le vendredi 27 décembre, a annoncé l'intéressé samedi lors d'une rencontre avec la presse à Courtrai.

Van Aert a chuté lourdement le 19 juillet lors du contre-la-montre individuel du Tour de France à Pau. Il a souffert d'une profonde blessure dans le haut de la jambe droite. Il a dû être opéré à plusieurs reprises. Fin juillet, Van Aert a été autorisé à quitter l'hôpital. Depuis lors, il a travaillé étape par étape à sa rééducation. Wout van Aert effectuera un stage individuel la semaine prochaine et rejoindra ensuite son équipe Jumbo-Visma pour le stage de groupe (11-19 décembre). Cette semaine, Wout van Aert a eu de bonnes nouvelles après avoir été acquitté lors d'un procès. Corps[2060] "Je suis déjà très heureux d'avoir fait d'énormes progrès en termes de rétablissement au cours du dernier mois.

Je peux maintenant vraiment effectuer des programmes d'entraînement complets et augmenter la charge de travail à chaque fois. En ce moment, j'ai parfois des réactions lors de mon entraînement ou en courant. Il y a donc encore du travail à faire, mais je vois tout cela de manière très positive. Il faut que ce soit réaliste que je puisse faire mon retour dans le mois qui vient. Ce ne sera certainement pas dans la meilleure forme, mais ce sera un grand plaisir d'être à nouveau là. Je vois comme un bonus que je puisse prendre le départ de ma saison de cyclo-cross", a dit Wout van Aert.

Loenhout sera le premier cross de Wout van Aert. "Il serait sage d'attendre de voir comment je vais digérer Loenhout avant de faire des plans pour le futur proche. Je tiens également à souligner que j'ai vraiment besoin d'être physiquement prêt avant de continuer. C'est ce que font le docteur Toon Claes et le physiothérapeute Lieven Maesschalck. Je peux déjà m'entraîner de façon assez intensive. J'ai récemment parcouru environ 125 kilomètres sans trop de problèmes. Il n'y a presque plus de réaction. Je parle de faire du vélo sur la route. Faire du cyclocross est plus éprouvant, cependant.", poursuit Wout van Aert. Le champion de Belgique de contre-la-montre a aussi eu une bonne nouvelle en justice. Il a été acquitté dans l'affaire qui l'opposait à au manager de son ancienne équipe Nick Nuyens.

"Ce fut un grand soulagement. Cette nouvelle m'a rendu très heureux. Encore une chose qui est derrière moi. Je peux maintenant me concentrer à nouveau sur le cyclo-cross et la prochaine saison sur route", a conclu Wout van Aert.