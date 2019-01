Wout van Aert n'avait pas reconnu le parcours mercredi et il s'est donc rendu samedi à Kruibeke pour se faire un aperçu de la course qui l'attend aux championnats de Belgique. "Ce seront des championnats de Belgique très difficiles, sur un parcours lourd et technique. Ce sera vraiment compliqué de devenir champion de Belgique ici", a-t-il expliqué.

"Ce sera très lourd. Il n'y a que très peu voire aucun endroit où vous pouvez récupérer. C'est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Le parcours est lourd à cause de la boue et en même temps très technique sur les pentes. Il est difficile de rester droit car c'est très glissant, mais c'est un beau parcours, idéal pour un championnat. Le coureur le plus fort gagnera ici."

Van Aert avait exprimé dimanche dernier sa colère contre Sporza suite à un article publié sur le site de la chaîne flamande dans lequel il était évoqué la somme qu'il aurait reçue pour participer au cross de La Méziere. "Combien êtes-vous payé pour suivre une retransmission en direct le dimanche après-midi à partir de votre confortable siège ? #Niveau nul", avait-il réagi avant d'expliquer qu'il avait reçu la visite de Chris Pivacet au nom de Sporza pour lui formuler des excuses. "Excuses acceptées et affaire classée en ce qui me concerne", a-t-il ajouté.

Van Aert veut maintenant se concentrer exclusivement sur dimanche. "Je suis prêt", a-t-il conclu. "Dans la semaine avant les championnats de Belgique, il se passe toujours quelque chose. Mais la concentration est bonne, j'attends la course avec beaucoup d'enthousiasme et l'ambition est de remporter un quatrième titre d'affilée."