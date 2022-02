On apprend toujours plus de ses défaites que de ses succès. Il est difficile de dire de quelqu’un qui a enlevé Gand-Wevelgem et l’Amstel Gold Race qu’il a raté son printemps et pourtant, Wout Van Aert a tiré des enseignements de la saison dernière. Dans les moments cruciaux, dans les courses les plus importantes de l’année, il lui a chaque fois manqué un petit rien pour y jouer la victoire.

On ne glissera pas dans cette liste des rendez-vous manqués la course en ligne des Jeux Olympiques où, malgré sa deuxième place, le Belge a été le vainqueur moral, sur un terrain et dans des circonstances qui ne jouaient pas en sa faveur. Ce jour-là, van Aert était le plus fort. Mais, que ce soit au Tour des Flandres (6e), au Championnat du monde à Louvain (11e), puis finalement à Paris-Roubaix (7e), le Campinois n’a pu tenir le rôle de favori, parfois de grandissime favori, qui était le sien car un petit peu de fraîcheur lui fit à chaque fois défaut.

Cette année, alors qu’il est bien installé au faîte de la hiérarchie internationale dans le sillage de Tadej Pogacar, le coureur anversois ne veut plus commettre les erreurs du passé. (...)