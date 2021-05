Les fans de vélo et de jeux vidéo l’attendent chaque année avec impatience. L’édition 2021 du jeu Tour de France (pour Playstation 4 et 5, Xbox One, Xbox Séries XIS et PC) et de celui Pro cycling Manager (PC uniquement) sera disponible à partir du 3 juin. Avec, pour cette édition, un certain Wout Van Aert en couverture. Le Belge succède à Julian Alaphilippe au niveau de la photo d’illustration du célèbre jeu de cyclisme. "Dans Tour de France, vous pouvez courir pour le maillot vert, ou peut-être même le maillot jaune, tout comme Van Aert, et vous battre pour gagner de précieuses secondes sur vos rivaux, décrocher les victoires d’étape et engranger des points au classement", indique l'annonce du jeu.Préparez vos tactiques !