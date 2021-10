L'Anversois de la formation Jumbo-Visma a récolté 574 points pour devancer Tim Merlier (Alpecin-Fenix), 361 points et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) 355 points. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), 337 points et Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), 293 points, complètent le top 5. Wout van Aert a reçu son pris à Puurs mardi lors d'une soirée de gala et se voit récompenser pour ses prestations tant sur la route que dans les labourés où il fut sacré champion de Belgique et vice-champion du monde derrière le Néerlandais Mathieu van der Poel. Sur la route, Wout van Aert a ajouté 13 victoires à un palmarès qui en compte désormais 30. Gand-Wevelgem, l'Amstel Gold Race, le championnat de Belgique, trois étapes du Tour de France, dont une arrivée au sommet du Mont Ventoux et un sprint massif sur les Champs Elysées, font partie de ses plus beaux faits d'armes d'une saison marquée aussi par des JO et des Mondiaux teintés d'argent. A Tokyo, van Aert fut en effet médaillé d'argent de la course sur route avant d'être médaillé d'argent aussi dans le contre-la-montre des championnats du monde à Bruges.

De quoi largement lui assurer la 19e édition de ce Trophée du Flandrien qu'il remporte pour la 3e fois de suite après 2019 et 2020 rejoignant au palmarès Philippe Gilbert (trois à la suite également) et Tom Boonen triple vainqueur de cette distinction aussi. Le record appartient à Greg Van Avermaet, Flandrien à six reprises dont 5 à la suite.

Le meilleur équipier de l'année est Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step). Le Flandrien, 32 ans, a été élu par ses pairs et devance au referendum Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) et Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma). Declercq a largement contribué à permettre à sa formation d'aller décrocher 85 victoires cette saison. Il succède au palmarès à un autre membre du Wolfpack, Dries Devenyns, couronné en 2019. Les prix annexes n'avaient pas été décernés l'an dernier conséquence de la crise sanitaire.