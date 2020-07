"Je me prépare spécifiquement à la reprise de la saison depuis début juin, je suis impatient que la saison redémarre", a expliqué Van Aert. "Lors du stage à Tignes, nous avons remis les choses au point. Mon objectif est d'être en forme et le rester le plus longtemps possible. J'ai souvent fait de bonnes courses après un stage et j'espère que ce sera encore le cas. Les Strade Bianche sont une très belle course et je vise une nouvelle belle performance après deux podiums de rang."

Sur les routes de la Toscane, Wout van Aert pourra compter sur de solides équipiers dont Maarten Wynants. "Je ne pense pas que je dois être le seul ambitieux. Un coureur comme Almund Grondahl Jansen l'est également. Nous allons tout faire pour réaliser le meilleur résultat possible."