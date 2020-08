C’est un guerrier. Un dur au mal. Qui s’est longuement battu pour revenir à son niveau. Il y a un an, les spécialistes craignaient que sa lourde chute subie sur le contre-la-montre de Pau, sur le Tour de France, ne signifie sa fin de carrière. "Cela aurait pu arriver", a rappelé plusieurs fois Wout Van Aert, lors de sa revalidation. Mais un an plus tard, il a remporté, samedi, en force et avec la manière, une édition très éprouvante des Strade Bianche. Une course qui ne peut être remportée que par un… guerrier.

(...)