Enfin !" Au moment de décrire le premier sentiment qui l’habite à l’approche de son troisième Paris-Roubaix (13e en 2018 et 22e en 2019) dans le peloton pro, Wout Van Aert se contente d’un mot lâché dans un sourire autour duquel il ne faut discerner aucune équivoque. Si l’Enfer du Nord constituera ce dimanche la dernière épreuve sur route de la saison de l’Anversois, son mot ne traduit cependant aucune forme de lassitude.

"C’est juste le premier mot auquel j’ai pensé en retrouvant des pavés que nous n’avons plus négociés en course depuis deux ans et demi maintenant", commentait le champion de Belgique après une reconnaissance de la première partie du tracé qui l’emmena jusqu’Orchies. "J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir lors de ce repérage, c’était même l’un des entraînements les plus agréables de ma saison !"