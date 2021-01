Le Belge évoluera jusque fin 2024 sous le maillot de la formation Jumbo-Visma.

Si Wout Van Aert avait tenté de botter en touche le sujet de la prolongation de son contrat le week-end dernier dans la foulée de son succès sur le cyclo-cross du Zilvermeer, l’officialisation de la nouvelle est bel et bien tombée cette semaine, alors que l’Anversois est actuellement en stage avec son équipe sous le soleil espagnol. Un choix qui ne surprend pas véritablement pour la bonne et simple raison que cette option apparaît autant comme la plus naturelle qu’optimale.