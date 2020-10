Après le Tour des Flandres il y a un peu plus d'une semaine, Wout Van Aert a mis un terme à sa saison sur route. S'il a pris quelques jours de congé, il va déjà bientôt reprendre les entraînements pour débuter sa saison de cyclo-cross le 28 novembre prochain à Courtrai.

Mais avant cela, il a décidé de regarder un petit peu dans le rétroviseur sur sa saison exceptionnelle. Celle-ci a été marquée par des victoires sur les Strade Bianche, Milan-Sanremo, des étapes sur le Dauphiné et le Tour de France mais aussi des secondes places sur les championnats du monde (CLM et route) et le Tour des Flandres.

Pour revenir sur ses grands moments, le Belge a décidé de ressortir tous ses maillots et de les montrer sur une de ses stories Instagram. "Depuis mon premier titre de champion national de cyclo-cross, je garde chaque maillot spécial pour moi dans les conditions d'arrivée", a expliqué Van Aert qui était visiblement ravi de sa "récolte" de 2020 : "J'ai passé la journée dans notre cave. On dirait que 2020 était une bonne année pour ma collection de maillots."

Sur les images on voit dans l'ordre, les maillots Jumbo-Visma portés par Van Aert lors des Strade Bianche (dossard 201), Milan-Sanremo (211) avant de montrer ses maillots jaune et vert décrochés lors du Dauphiné et sa combinaison de contre-la-montre portée lors du championnat de Belgique.

Sur la deuxième rangée de maillot, on voit tout d'abord son maillot porté à l'occasion du Tour de France (dossard 18), ses deux maillots de l'équipe nationale belge portés lors des championnats du monde et pour terminer son maillot porté lors du Tour des Flandres.

En espérant que l'année 2021 lui permette d'agrandir encore un peu plus cette collection déjà bien fournie.