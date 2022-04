Suivez Paris-Roubaix en direct commenté vers 15h:

Si Mathieu van der Poel est l'incontestable favori de cette 119e édition de l'Enfer du Nord, ni lui ni personne ne sait vraiment où se situe son meilleur ennemi: Wout van Aert. Après avoir été à l'arrêt à cause du Covid, le champion de Belgique effectue sa course de reprise sur ce troisième monument de la saison. La forme sera-t-elle déjà suffisante pour rester avec les meilleurs sur les 30 secteurs pavés au programme de l'épreuve ?Qu'à cela ne tienne, de nombreux outsiders rêvent de faire trembler le vainqueur du Ronde: Pedersen et Kung, notamment, ont des ambitions. Tout comme les deux gros collectifs que sont la Quick-Step et Ineos. Cela promet du spectacle...