Après avoir conquis deux médailles d'argent lors des deux dernières années, à chaque fois derrière FIlippo Ganna, Wout van Aert pourrait ne pas s'aligner sur le prochain championnat du monde de contre-la-montre le 18 septembre prochain dans la ville australienne de Wollongong. Le coureur de Jumbo-Visma a fait du Mondial son principal objectif de la fin de saison mais aurait pour cela décider de ne se concentrer que sur la course en ligne.

Le Belge a évoqué le sujet lors d'une interview accordée au magazine Procycling. "Ma fin de saison sera orientée vers les courses d'un jour. Pour préparer un Mondial de contre-la-montre, il faut effectuer des entraînements exclusivement orientés sur le chrono", a-t-il expliqué.

Mais Van Aert veut également arriver le plus frais possible pour la course en ligne des Mondiaux, et cela passe par un forfait sur le contre-la-montre: "Après l'année dernière (où il avait semblé fatigué lors de la course en ligne, terminée à la 11e place), j'ai tiré mes conclusions : je dois peut-être faire un choix entre la course en ligne et le contre-la-montre. Et mon choix se porterait sur la course en ligne."

Si Van Aert semble déjà bien avancé dans sa réflexion, il nuance néanmoins en expliquant que son choix n'est pas définitif: "J'en ai déjà parlé avec l'équipe mais on prendra la décision finale après le Tour de France." La Grande Boucle est son prochain objectif cette saison. Le Belge est actuellement en stage dans la Sierra Nevada avec les coureurs qui l'accompagneront dont Primoz Roglic, Tiesj Benoot et Jonas Vingegaard. En début de saison, Van Aert avait annoncé viser le maillot vert sur le Tour. Avant cela, il participera au Dauphiné et au championnat de Belgique où il défendra son titre.