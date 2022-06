Le coureur de Jumbo-Visma, qui récupère cependant le maillot jaune, a regretté "une erreur de débutant" dans l'interview-flash d'après course. "C'est une erreur de débutant", a confié Van Aert. "Je me sens honteux. Nous avons vraiment beaucoup travaillé pour aller chercher cette victoire, et à l'arrivée je gâche tout ça de cette façon... Je m'excuse auprès de mon équipe, ils ont été très forts. Nous nous étions déjà ratés hier, nous voulions nous imposer aujourd'hui. Nous gagnons ensemble, mais cette fois, j'ai perdu tout seul. Je n'ai pas de mot."

"C'est la première fois que ça m'arrive, en tout cas sur une course comme celle-ci", a poursuivi Van Aert. "J'espère que ça ne m'arrivera plus. J'ai senti Victor Lafay à gauche qui était très proche de moi. Je pensais que j'avais la victoire. Mais sur une arrivée comme ça, vous avez tellement de vitesse, vous bloquez un peu lorsque vous arrivez sur la ligne et ça se joue à une fraction de seconde. Et de l'autre côté, Gaudu est passé..."

Le maillot jaune que Van Aert récupère aux dépens d'Alexis Vuillermoz ne le console pas vraiment. "Si j'avais gagné, il serait aussi sur mes épaules", souligne-t-il.

Mercredi, un chrono de 31,9 km attend les coureurs. "C'est quelque chose que j'aime, je suis plutôt pas mal là-dedans. Je vais essayer de récupérer des efforts d'aujourd'hui, car l'étape était dure, la deuxième partie a été compliquée à gérer avec l'échappée. Il fallait s'employer pour aller les chercher. J'espère pouvoir récupérer, défendre mon maillot et pourquoi pas être en compétition pour la victoire", a conclu Van Aert.