Wout Van Aert a reçu son premier trophée de l’année ce mardi. Sans doute pas le dernier…

Dans les salons très prisés du Pop-Up Theater de Puurs a eu lieu ce mardi la cérémonie du Flandrien et de la Flandrienne 2021. Organisée par le quotidien néerlandophone Het Nieuwsblad, elle a, évidemment, récompensé Wout Van Aert et Lotte Kopecky. Sous les yeux du marathonien Bashir Abdi, qui, fort de son record d’Europe, pourrait le priver d’un deuxième titre de Sportif belge de l’année le 19 décembre prochain - "Je n’en fais pas une fixation, mais ce serait bien pour mon sport et la cerise sur le gâteau pour moi", explique l’athlète gantois -, le Campinois a reçu son prix des mains d’Eddy Merckx, en personne. Après avoir laissé grande ouverte la porte vers les Mondiaux de 2022 en Australie, il revint sur sa saison et aborda déjà un peu la prochaine.

(....)