Le triple champion du monde de cyclo-cross a également pris connaissance avec satisfaction du nouveau calendrier annoncé par l'UCI.

Le 15 juillet dernier, lors d'une 10e étape du Tour de France animée par les bordures qui ont piégées notamment Thibaut Pinot, Wout Van Aert a piégé tous les sprinteurs lors de l'arrivée à Albi : "C'est le plus beau succès de ma carrière jusqu'à présent. Cela représente mon éclosion au niveau international."

Pour le Rewind, émission mis sur pied par sa formation Jumbo-Visma sur YouTube, le Belge est revenu sur cette victoire qu'il n'est pas prêt d'oublier et qui lui donne encore des frissons : "J'ai démarré très tôt mon sprint, j'en étais bien conscient : j'ai besoin de sprints longs et difficiles. Elia Viviani est revenu à ma hauteur dans les 100 derniers mètres, mais je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer cette chance", affirme Van Aert, "J'ai directement pensé que j'avais gagné, mais à partir du moment où j'ai levé les bras, j'ai commencé à hésiter. J'ai vraiment eu besoin de l'avis de la photo finish pour être sûr de moi."

Outre ce succès, c'est surtout la mine déconfite de son dauphin Elia Viviani qui a fait le tour du monde : "Au début, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde me parlait de cela", confie l'Anversois, "Après coup, l'image de Viviani a donné une dimension supplémentaire à ma victoire. Cela a fait que les gens se sont davantage souvenu de ma victoire. C'est beau de voir qu'un tel champion me regarde de cette manière", sourit l'Anversois.

Content du nouveau calendrier

La nouvelle ne lui a pas échappé, les principales grandes courses du calendrier cyclistes devraient toutes avoir lieu cet automne : "Je suis très content comme la plupart des coureurs", a-t-il confié, interrogé par nos confrères de VTM, "cela nous donne des certitudes. Nous savons désormais, que si la crise est réglée d'ici là, nous allons pouvoir courir à nouveau. Et je trouve le délai réaliste. J'ai l'impression que cela a été bien réfléchi."

Malgré le report du Tour, Van Aert compte bien être au départ de la Grande Boucle le 29 août prochain : "J'attends le Tour avec impatience et je pense que l'objectif de notre équipe reste inchangé : nous voulons remporter le Tour. Je suis très fier de faire partie de ce groupe. Le Tour et les classiques du printemps étaient les principaux objectifs. Ils auront tous les deux lieu, donc je ne vais pas me plaindre. Je suis très content."

Si la date du Tour est déjà fixée, les principales classiques du printemps, qui seront toutes disputées cette année, n'ont pas encore reçu de dates de report.