En six confrontations sur des contre-la-montre sur lesquels ils étaient engagés tous les deux, Filippo Ganna s’est montré cinq fois plus rapide que Wout van Aert. Avec une victoire pour le Belge (sur Tirreno-Adriatico 2021) et trois succès pour l’Italien. Deux fois au championnat du monde, à chaque fois devant van Aert, et sur ce Critérium du Dauphiné, où le champion du monde du chrono a une nouvelle fois devancé le coureur de Jumbo-Visma.



(...)