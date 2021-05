Wout Van Aert a laissé le vélo de côté pendant plusieurs jours. D'abord pour prendre un peu de repos après la période des classiques qui s'est achevée avec une victoire sur l'Amstel Gold Race. Mais ensuite, parce qu'il a souffert d'une appendicite dont il se remet actuellement.

Avant de penser à la suite de sa saison sur route, le Belge espérait prendre le départ d'une course à pieds : le Wings for Life World Run, organisée pour récolter de l'argent pour la recherche contre les lésions de la moelle épinière. Mais Van Aert ne pourra donc pas courir, et reprendra sa préparation sur le vélo en vue du Tour de France et des Jeux olympiques.

"Littéralement hors de course pour un moment. Je me remets d'une appendicite, donc malheureusement pas de Wings for Life World Run pour moi. Je me concentre désormais sur les préparations au Tour de France et au JO", a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux.