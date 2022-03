Ce n’est pas parce que j’aborderai Paris-Nice d’abord et avant tout comme une course importante dans la perspective de mes grands objectifs du printemps que cela signifie que que je vais m’y balader durant une semaine en queue du peloton…" On ne se refait décidément pas ! Vainqueur triomphal du Circuit Het Nieuwsblad la semaine dernière, Wout Van Aert avait contextualisé sa première participation à la Course au Soleil dans la foulée immédiate de son succès sur l’épreuve d’ouverture de la saison belge avec l’appétit qui reste le sien.