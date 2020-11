Wout Van Aert apprécie le découpage du Tour qu’il devra combiner avec les Jeux de Tokyo.

Àla veille de reprendre déjà l’entraînement ce lundi, après deux (petites) semaines de repos, Wout Van Aert a évidemment été très attentif à la divulgation du parcours du prochain Tour de France. Une épreuve dont il a marqué de son empreinte les deux dernières éditions (trois succès d’étapes, un l’an dernier, deux cette fois) et qu’il aimerait combiner en 2021 avec les Jeux olympiques dont la course en ligne sera courue six jours après l’arrivée aux Champs-Élysées, avant, quatre jours plus tard, le chrono.