Le meilleur moyen de préparer chacun de ses objectifs, c’est de ne pas les confondre…"

Lâchée à son arrivée en Italie, mercredi, la petite phrase de Wout Van Aert traduit à merveille la méticulosité avec laquelle l’Anversois avait choisi d’aborder ses deux rendez-vous arc-en-ciel.

Au lendemain de sa médaille d’argent conquise dans l’exercice contre-la-montre et fêtée autour d’une coupe de prosecco, vendredi soir, en compagnie de ses équipiers de la sélection belge, le dernier vainqueur des Strade Bianche et de Milan-Sanremo a découvert le tracé de 28,8 km que le peloton avalera à neuf reprises lors de la course en ligne de ce dimanche.

Un repérage effectué en compagnie de celui qui lui servira de garde du corps lors d’une bonne partie de la journée : Oliver Naesen.

"Il s’agit d’un très beau parcours, exigeant, jugeait le coureur de chez AG2R-La Mondiale. La seconde montée (NdlR : Gallisterna) est très clairement la plus difficile des deux difficultés qui jalonnent le parcours. Je sais que beaucoup de coureurs l’ont comparée à La Redoute, mais la côte ardennaise est encore plus raide que cette bosse où on peut quand même conserver un peu de vitesse. Sa principale caractéristique est que la pente devient plus sévère sur la partie finale. Comme partout sur ce tracé, la chaussée y est étroite. Le positionnement sera donc extrêmement important et mon boulot, avec Jasper Stuyven, sera de rester le plus longtemps possible avec Wout de manière à l’aider à rester à la place la plus adéquate dans le peloton. Ce sera une des clés de cette course."