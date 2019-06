Wout van Aert (Jumbo-Visma) a décroché son premier succès dans une épreuve du WorldTour en remportant mercredi la 4e étape du Critérium du Dauphiné, un contre-la-montre de 26,1 km disputé à Roanne.



"Je n'arrive pas à y croire, c'est une grande victoire", déclare le coureur belge de 24 ans.

L'ancien champion du monde de cyclocross a couvert la distance en 33:38, devançant de 31 secondes l'Américain Tejay Van Garderen (EF Education First) et de 47 secondes le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb).

"J'ai beaucoup travaillé le chrono ces derniers temps, j'avais de bonnes sensations ces dernières semaines, mais je ne m'attendais pas à ça", dit Wout van Aert, déjà 3e de la 1e étape et 2e de la 3e étape mardi. "Manifestement, c'était un beau parcours pour moi, avec de longues lignes droites. Je savais déjà que j'étais un bon rouleur, mais je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de me concentrer sur cet exercice et je n'avais pas non plus le bon matériel. Cela fait une grosse différence d'être dans un team expérimenté. C'est mon premier chrono avec Jumbo-Visma, et je gagne du premier coup. C'est aussi ma première victoire au niveau World Tour. Je viens de prouver sur le Dauphiné que c'est une bonne idée d'aller sur le Tour de France dès cette année".

Wout van Aert, porteur du maillot blanc (meilleur jeune) et du maillot vert (classement par points) au Dauphiné, a appris lundi qu'il fera partie de la sélection Jumbo-Visma pour le Tour de France, qui s'élancera de Bruxelles le 6 juillet. Il va disputer la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.