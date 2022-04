Ce mardi, Merijn Zeeman, directeur sportif de la Jumbo-Visma, a confirmé qu'une décision devrait être prise ce jeudi par rapport à la participation ou non au Paris-Roubaix. Dans son édition de ce mercredi, Het Laatste Nieuws annonce que le Champion de Belgique envisagerait d'effectuer ses grands débuts sur Liège-Bastogne-Liège le 24 avril prochain.

Nos confrères annoncent que Jumbo-Visma est face à un choix compliqué. Deux semaines après avoir été positif au Covid; il se sent à nouveau en bonne santé. Il s'entraîne d'ailleurs en Espagne pour terminer la saison de printemps dans les meilleures conditions. Mais ils vont plus loin et affirment que Wout van Aert souhaiterait absolument démarrer la Doyenne. Jumbo-Visma serait ouvert à cette idée. A la seule condition que le personnel médical approuve cette décision.

Malade, il avait manqué le Tour des Flandres et l'Amstel Gold Race. Un réel déchirement au coeur pour cet accroc de la compétition. Sa participation ne changera rien au reste de sa saison. Car il partira en altitude vers le mois de mai afin de s'entraîner pour le Tour. Jamais, le leader Jumbo n'a participé à cette mythique classique. En pleine forme, il a évidemment ses chances de pouvoir gagner.

Mais chaque chose en son temps, il faudra d'abord voir si van Aert participera, ou non, à Paris-Roubaix ce dimanche.