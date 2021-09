C’est sur Wout Van Aert, leader unique de notre équipe nationale et qui aborde en numéro 1 mondial la principale course d’un jour de la saison, que tous ceux que la Belgique recense comme fans de cyclisme comptent pour ajouter ce dimanche à Louvain un 27e titre de champion du monde chez les élites hommes. L’Anversois vise l’or et rien d’autre. À quarante-huit heures du départ du 88e championnat du monde, Wout Van Aert s’est livré sur ses rêves, ses espoirs et ambitions.