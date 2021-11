Dans une semaine exactement, Wout van Aert reprendra la compétition et débutera sa saison de cyclo-cross à Boom et le lendemain à Anvers. Mais alors qu'il n'a pas encore décidé de la totalité de son calendrier dans les labourés (les championnats du monde à Fayetteville restent un gros point d'interrogation), le coureur de Jumbo-Visma a déjà préfacé quelque peu la future saison sur route à nos confrères du Laatste Nieuws.

Avec un nouvel objectif en 2022 : "L'année prochaine, je veux tenter de décrocher le maillot vert", a déclaré celui qui a déjà remporté six victoires sur la Grande Boucle, dont trois cette année sur trois terrains différents (montagne, contre-la-montre, sprint), "Ce sera mon objectif et nous allons mettre au point un plan pour que cela s'insère au mieux dans la tactique de l'équipe."

Car la formation néerlandaise misera également sur Primoz Roglic pour (enfin) décrocher la palme sur la plus grande course du monde. Mais une combinaison de ces deux objectifs est réalisable selon Van Aert : "Et cela ne signifie pas que je serai par définition un électron libre et que les six autres coureurs de l'équipe pourront se concentrer sur Roglic."

Pour atteindre cet objectif d'enfiler le maillot vert à Paris, le Belge a émis des exigences : "Si je veux gagner le classement par points, j'attends du soutien de la part de mon équipe. Et d'un autre côté, ce serait bizarre de ma part de dire : 'Primoz, je ne t'aiderai pas.'"

"Je ne me sens pas trop bon que pour l'aider. Et je trouverais cela fantastique de remporter le Tour avec Primoz", a complété Van Aert qui a été d'un gros soutien pour le Slovène il y a deux ans et pour son jeune équipier Jonas Vingegaard cette année.

Si Wout van Aert vise le maillot vert et reçoit la liberté et le soutien pour y arriver, il sera forcément l'un des grands favoris à la succession de Sam Bennett. Capable de gagner (et donc décrocher de précieux points) sur pratiquement tous les terrains, le Belge pourrait devenir le premier Belge depuis Tom Boonen en 2007 à enlever ce classement.