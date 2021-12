Van Aert VS Van der Poel : la bataille des Monuments avant celle du maillot vert Cyclisme Axel Mercier © BELGA

Les meilleurs ennemis dans le sport sont souvent ceux qui abreuvent le plus de sensations les spectateurs tout au long d’une saison. Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel en sont les meilleurs exemples, et ce, depuis plus de 10 ans déjà. L'année 2022 s'annonce déjà comme étant historique entre les deux rivaux qui ont, encore une fois, les mêmes ambitions : les Monuments... et le maillot vert sur le Grande Boucle.