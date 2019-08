Il y a un an, Xandro Meurisse avait enlevé cette Course des Raisins où l'équipe Wanty-Gobert a placé un de ses coureurs sur la plus haute marche du podium depuis 2015 car, avant Meurisse, son équipier Jérome Baugnies avait réussi la passe de trois. Le départ de la course (1.1) sera donné à 12h45 pour 198,3 km, répartis en trois boucles de 24,5 km chacune par Hoeilaart, Terlanen, Tombeek et Maleizen, suivies de huit circuits ocaux de 11 km. Vingt-deux formations seront au départ, dont neuf procontinentales (Wanty-Gobert, Wallonie-Bruxelles, Corendon-Circus, Sport Vlaanderen-Baloise, Roompot-Charles, Cofidis, Israël Academy, Total-Direct Energie et Vital Concept) et treize continentales (dont Tarteletto-Isorex et Cibel).

Le coureur de Wanty-Gobert était tombé lors de la 3e étape du BinckBank Tour, qu'il avait dû quitter prématurément, en raison d'une blessure au genou.

« On a d'abord craint une déchirure d'un tendon, mais finalement on a constaté une contusion », a expliqué le coureur de Zwevegem. « Je suis resté au repos complet pendant deux jours. Depuis, je ne ressens plus de douleur sur le vélo. Après Overijse et le GP Scherens à Louvain, je prendrai part au Tour de Grande-Bretagne, avant d'enchainer les courses de fin de saison en Italie. L'année passée j'ai déjà bien performé en Grande-Bretagne, avec deux top 10. Et je suis confiant pour finir encore plus près de la victoire cette année. Ces jours de repos supplémentaires, non planifiés, me permettent de me présenter avec plus de fraîcheur au départ. »