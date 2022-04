Si Kasper Asgreen sera le leader de Quick-Step Alpha Vinyl, dimanche, Yves Lampaert espère enfin tenir son rang dans la classique de ses rêves.

Comme beaucoup de ses partenaires, l’ancien champion de Belgique est tombé malade à Paris-Nice et sa campagne des classiques en a été très perturbée.

"Quand on a du retard à cause de la maladie, c’est très compliqué de le résorber", a expliqué le Flandrien. "Les classiques ne sont pas faites pour les malades."

Yves Lampaert a donc ajouté le Circuit de la Sarthe à son programme et il espère avoir atteint grâce à la course à étapes française son meilleur niveau juste à temps pour Paris-Roubaix. Où la formation belge, qui jusqu’ici a été de déconvenue en déconvenue dans les classiques pavées, espère retrouver la route du succès.

"Nous serons sept coureurs en forme au départ", dit encore "Lampi". "Nous devons courir de manière offensive et non en évoluant sur la défensive. Nous allons essayer d’être le plus nombreux possible dans la finale et avoir ainsi la mainmise sur la course. Lors des autres classiques, nous courrions toujours après les faits, en troisième ou quatrième ligne. Dimanche, nous voulons retrouver le devant de la scène."