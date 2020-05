Le Flandrien espère plus de certitudes d'ici le mois d'août.

Yves Lampaert est toujours sans contrat pour la saison prochaine. Le deuxième du dernier Circuit Het Nieuwsblad n'a toujours pas prolongé son bail chez Deceuninck-Quick Step : "Je suis en fin de contrat donc la situation n'est pas favorable. Heureusement, j'ai pu démontrer mes qualités cette années sur le Circuit Het Nieuwsblad et l'an dernier, j'ai également disputé une bonne saison. Je ne me fais pas de soucis, mais la situation du coronavirus n'a pas arrangé les choses."

Même s'il souhaiterait rester dans la formation belge, l'ancien champion de Belgique affirme ne pas encore avoir eu de contact personnel avec Patrick Lefevere : "Je ne sais pas si mes managers sont en contact avec lui, mais je sais que ceux-ci ont déjà eu des contacts avec d'autres équipes qui regardent déjà plus loin", poursuit Lampaert au journal Het Laatste Nieuws sans vouloir révéler l'identité de celles-ci.

"Il est de toute façon encore très tôt même pour une saison normale", estime le coureur de 29 ans, "J'espère en savoir plus d'ici le mois d'août et que d'ici là, j'aurai signé quelque part." Une équipe qui pourrait bien être sa formation actuelle : "Le mieux serait de rester, mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer ou ce qu'on peut m'offrir ailleurs. Le marché sera très spécial cette année et il est difficile de faire des prédictions pour le moment."

Yves Lampaert est présent dans la formation Deceuninck-Quick Step depuis 2015.