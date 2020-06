Yves Lampaert a prolongé de deux ans son contrat avec Deceuninck-Quick Step, avec qui il est désormais lié jusqu'en 2022. La formation belge du WorldTour l'a annoncé vendredi.

Lampaert, 29 ans, roule depuis 2015 pour l'équipe de Patrick Lefevere. Il a remporté notamment deux fois A Travers la Flandre (2017), le championnat de Belgique en ligne (2018) et du contre-la-montre (2017), une étape de la Vuelta (2017) et terminé troisième de Paris-Roubaix (2019). Cette saison, il a fini deuxième du Circuit Het Nieuwsblad, devancé par Jasper Stuyven.

"Je suis heureux de cette prolongation", a déclaré Lampaert. "C'est chouette de sentir la confiance que Patrick et l'équipe ont en moi. Cela donne un encouragement supplémentaire pour la poursuite de la saison. Je peux aborder les prochaines courses l'esprit libéré. J'ai une relation spéciale avec cette équipe et je suis fier d'être un 'Loup'. L'année prochaine sera ma septième au sein de l'équipe et j'espère que beaucoup d'autres suivront."