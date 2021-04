Alors qu'il était apparu très en forme sur le GP E3 vendredi dernier, Zdenek Stybar doit déclarer forfait pour le Tour des Flandres. Pour cause, le coureur tchèque souffre d'arythmie cardiaque qui ont été détectées après Gand-Wevelgem, course durant laquelle il s'était senti mal. Opéré ce mercredi dans un hôpital bruxellois, Stybar pourra reprendre l'entraînement ce week-end mais le Ronde arrive trop tôt pour lui. "Il prendra quelques jours de repos auprès de sa famille" a expliqué son équipe dans un communiqué officiel.



Le coureur, lui, se dit "très déçu de manquer le Ronde. C'est ma période préférée de la saison et je me sentais dans ma meilleure forme depuis longtemps..."