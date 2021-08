Avec plus de 3 400 kilomètres et 45 cols officiellement répertoriés sur son parcours, le menu de cette Vuelta 2021 est pour le moins copieux ! Pour avaler ces bornes et multiples difficultés, les coureurs se doivent aussi de soigner une alimentation devenue de plus en plus calibrée. "C’est l’un des paramètres essentiels de la performance", souligne Damien Pauquet, le nutritionniste de l’équipe Lotto-Soudal. "Sur un grand tour, un cycliste doit absorber quotidiennement plus de 6 000 kilocalories. Soit trois fois plus qu’un individu lambda…" Zoom sur la diététique d’un coureur pro. (...)