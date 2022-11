La grande histoire de la Coupe du Monde (4/8): le premier âge d'or des Diables

De 1986 à 1990, nous revenons en anecdotes, photos et vidéos sur les sacres de l'Argentine et de la RFA mais aussi, inévitablement, sur l'incroyable épopée des Diables, quatrièmes au Mexique.

Ceulemans et Demol nous racontent notamment leurs souvenirs de ces Mondiaux: le premier revient sur l'incroyable parcours des Diables en 86, tandis que le second regrette encore le but assassin de l'Anglais David Platt au bout des prolongations, en huitième de finale de l'édition 1990.

