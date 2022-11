La grande histoire de la Coupe du Monde (5/8): des Diables... rouges de colère

De 1994 à 1998, nous revenons en anecdotes, photos et vidéos sur les sacres du Brésil et de la France mais aussi sur l'arbitre maudit d'Allemagne-Belgique, en huitièmes de finale en 1994, et sur cette élimination sans gloire... mais sans défaite, en 1998 au terme de la phase de groupes.

Michel Preud'homme et Franky Van der Elst évoquent au passage leurs souvenirs de ces deux éditions.

