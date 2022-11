La grande histoire de la Coupe du Monde (6/8): Les coups de tête de Willie et de Zizou

De 2002 à 2006, nous revenons en anecdotes, photos et vidéos sur les sacres du Brésil et de l'Italie mais aussi sur l'arbitre maudit de Brésil-Belgique, en huitièmes de finale en 2002, et sur l'incroyable épilogue du Mondial 2006 et, au passage, de la carrière de joueur de Zizou.

Gert Verheyen évoque le Mondial 2002 sous Waseige et nous revenons sur les explications de Zinédine Zidane sur son coup de sang, mais aussi sur l'échange avec Materazzi qui l'a précédé.

Pour découvrir notre long format, cliquez sur l'image ci-dessous: