La grande histoire de la Coupe du Monde (7/8): la Roja, la Mannschaft, le car des Bleus, le quart des Diables...

Les Mondiaux 2010 et 2014 sont-ils encore frais dans votre mémoire ? On vous parie que vous avez oublié plus d'une anecdote à leur propos !

De la grève des Bleus à Knysna au 1-7 infligé par l'Allemagne au Brésil, on revient en photos et vidéos sur les sacres de l'Espagne et de la Mannschaft.

De son côté, Nicolas Lombaerts revient pour vous sur sa Coupe du monde 2014, vécue depuis l'intérieur du groupe des Diables.

Pour découvrir notre long format, cliquez sur l'image ci-dessous: