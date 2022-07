Nouvelle recrue chez RTL Sport: Vincenzo Ciuro rejoint l'équipe

Les amateurs de football le connaissent bien, Vicenzo Ciuro est une des figures du ballon rond chez nous. Protégé de Marc Delire passé par Proximus où il a gagné ses galons, le journaliste, présentateur et podcaster d’Eleven Sports et chroniqueur de la DH rejoint l’équipe des sports de RTL. Il sera chargé d’animer et de développer la stratégie des contenus sports du média tout en s’imposant comme une des figures de la team sport du groupe. Il a d’ailleurs déjà commenté des matchs sur RTL.

Un moment convoité par la RTBF, il a donc opté pour la "maison d'en face". "C'est un challenge excitant qui tombe à point nommé dans ma carrière. Après plusieurs années dans ce milieu je suis content de pouvoir franchir ce 'next step'", indique-t-il dans le communiqué qui annonce son transfert. "Nous sommes très heureux d'accueillir Vincenzo au sein d'RTL Sport. Avec la belle équipe déjà en place, Vincenzo contribuera renforcer encore la qualité et le rayonnement de nos contenus sport. Il pourra également apporter toute son expertise et continuer à renforcer notre offre", a déclaré Laurent Haulotte, le directeur de RTL Sport.