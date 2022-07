Edward Still ne retient pas que la défaite face à OHL: "Un contenu encourageant"

Trente premières minutes de très bonne facture où les Zèbres n'ont presque pas laissé une miette à leur adversaire, c'est le principal point à retenir dans cette rencontre face aux Louvanistes selon Edward Still. "Ce qui importait, c'est cette première mi-temps, indiquait le coach carolo. L'énergie avec laquelle on l'a entamée, c'est un point super positif à la fin d'une semaine plus conséquente que la précédente. Voir qu'on est capables d'une intensité pareille, c'est encourageant. On a peu donné d'occasions et bien géré les contre-attaques. Tout en se montrant calmes balle au pied et en créant quatre ou cinq occasions franches en possession ou en attaque rapide. En deuxième période, on a commencé à gérer la charge et à faire en sorte que tout le monde ait le temps de jeu nécessaire. Dans l'ensemble, le contenu est très positif; nous sommes en progression."

Malgré tout, les Zèbres repartaient de Louvain avec trois buts encaissés et une défaite à la clef. Si un manque de finition et une certaine constance ont manqué tout au long de la rencontre, le T1 ne semblait pas s'en inquiéter. "Nous ne regardons pas le score aujourd'hui. Nous les "tuerons" quand nous arriverons au championnat. Le plus important est de savoir si le contenu et le physique étaient bons. Et surtout : est ce qu'on s'est créé les occasions ? Oui, on a manqué de finition si on regarde le score mais on s'est créé des opportunités précises en respectant notre identité de jeu."

Dans un système à trois défenseurs, Anass Zaroury s'était vu confier la tâche de piston gauche. Un poste plutôt inhabituel pour l'attaquant de 21 ans. "On aurait pu mettre Roméo Monticelli directement mais le but était d'enrichir le profil de Zaroury et de pouvoir mettre en difficulté nos adversaires de manière différente. Augmenter les possibilités qu'on a, à partir des profils de nos joueurs, c'est riche."

Charleroi affrontera Seraing vendredi avant de se rendre en stage. Un groupe qui va se réduire avec plusieurs jeunes qui retourneront chez les U23. "On va réduire le groupe à partir de maintenant. Pour l'instant, on s'était surtout concentrés sur la charge. On a récupéré tous nos internationaux; le groupe pro est presque au complet. Cela va nous permettre d'augmenter le focus sur nos automatismes de jeu avec de l'intensité."

Le point mercato des Zèbres

Arrivé en janvier dernier en prêt avec option d’achat en provenance de La Gantoise, Vakoun Bayo ne sera pas resté longtemps. En effet, la direction a trouvé un accord pour transférer à titre définitif l’attaquant ivoirien à Watford FC. Bayo a signé un bail de cinq ans avec les Hornets.

Par ailleurs, Daan Heymans est désormais lié à Charleroi jusqu’en juin 2025.