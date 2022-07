La Pro League va fournir un guide aux joueurs face aux harcèlements sur les réseaux sociaux

La Pro League veut informer et aider joueurs et clubs à gérer ce fléau.

Confrontée à un nombre grandissant de cas, la Pro League élabore un guide à l'attention des clubs et des joueurs sur la façon de gérer ces messages haineux. "Tout le monde se souvient de ce qui s'était passé avec Faris Haroun", explique Stijn Van Bever, porte-parole de la ligue. "On a réfléchi à ce qu'on pouvait faire, sachant que les joueurs reçoivent de plus en plus ces messages. Il ne s'agit pas que de racisme, d'ailleurs; il peut y avoir du harcèlement en dehors de cela. Et on se pose la question suivante : peut-on tolérer en ligne ce qu'on n'accepterait pas dans un stade ? Non."

La ligue contactera les clubs "d'ici l'automne", pour donner des conseils et communiquer ce guide. "On sait qu'on ne peut pas faire fermer les comptes des individus qui envoient ces messages, mais on peut donner des indications aux joueurs et fournir les coordonnées d'une personne de contact à la ligue, ce qui sera le cas. Par ailleurs, on veut aussi demander au monde politique d'agir pour que ce ne soit pas l'impunité qui règne." Mais c'est quelque chose de compliqué.

Si une plainte est déposée et que les autorités judiciaires le demandent au réseau social, ce dernier peut révéler l’identité d’une personne cachée derrière un pseudonyme. Pour la première fois en 2019, le tribunal correctionnel d’Anvers avait condamné à 10 mois de prison avec sursis et 750 € d’amende un individu auteur de multiples tweets racistes. Reste à voir ce qu’il est possible de faire quand l’auteur des messages réside à l’étranger ou quand il s’agit de dizaines de messages d’individus différents.