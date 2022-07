Souvenirs, hip-hop : les maillots vintage sont à la mode

La porte du grenier d’Arnout Geens est un portail temporel. La pousser permet de réaliser un saut dans le passé. L’odeur rappelle celle d’une friperie d’un quartier bobo de Bruxelles. Une touche de coton, un peu de poussière et beaucoup d’images du football du passé.

Ça sent la friperie

Un mélange proustien qui renvoie aux souvenirs d'un championnat de Belgique qu'on n'appelait pas encore "Pro League" et où 18 équipes se disputaient un classement sans playoffs. "Le vrai football", sourit Geens.

Collectionneur de maillots d’Anderlecht avec son père depuis toujours, le Campinois de 27 ans a lancé "Belgian Football Classics" (BFC), devenu site de référence pour l’achat de maillots du championnat de Belgique.

©D.R.

La passion est devenue un business. "Je n'avais pas envie de me lancer dans un job classique dès ma sortie des études et j'ai donc mis en place mon site en utilisant mes réseaux pour acheter des maillots et les remettre en vente. C'est désormais mon activité complémentaire. Je fais venir mes pièces de loin et suis au taquet quand je vois des opportunités en ligne. C'est chronophage mais passionnant."

Mystery kits et ennui

Une déclaration qui laisse comprendre que l’achat et la vente de maillots collector ne sont plus un hobby marginal mais une vraie mode.

"Le Covid a eu un gros impact sur cette montée de hype, analyse Maxime Arsched, un des trois gérants d''Iconic Football Shop' (IFS), un magasin en ligne basé à Bastogne. Avec Anthony et Florent, nous nous sommes vraiment ennuyés durant les différents confinements. On a commencé à acheter des maillots en ligne pour le plaisir et je me suis créé une belle collection personnelle de Manchester United avec des pièces de Cantona, Ronaldo, etc."

©D.R.

Entre le boum des achats en ligne et les Belges confinés qui ont pris le temps de ranger leur garage et donc de déterrer quelques pépites, le marché a été inondé de vareuses de l'époque. "On s'est vite créé un stock de 40 ou 50 maillots. De quoi lancer notre site après avoir fait les recherches nécessaires", dit Arsched.

Le Covid a vu naître un autre phénomène : les mystery kits. "Une mode qui s'est déjà essoufflée car les gens se sont rendu compte qu'ils recevaient de vieux stocks avec des maillots qui n'avaient rien de mythique", dit Geens. En résumé, le client paie entre 40 et 50 euros pour recevoir un maillot sélectionné au hasard. "La surprise est agréable mais le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle", poursuit-il.

Anti-NFT

À l'époque des NFT (des œuvres d'art numériques) et de la dématérialisation, qu'est-ce qui pousse les fans de football à payer 150 euros pour la vareuse d'Anderlecht 1994 ou du Standard 1995 ? "C'est justement une réaction à ce qu'on vit actuellement et à la société qui va de plus en plus vers le numérique", explique Geens.

©D.R.

Librement inspiré par Classic Football Shirts , le site de référence qui a développé plusieurs magasins physiques en Angleterre, le patron de BFC affirme vendre grâce au souvenir. "Prenez n'importe quel maillot de ma collection et vous pensez à un moment, dit-il en sortant un vieux maillot de Lokeren puis de La Louvière. Je n'ai pas d'affect particulier avec ces deux équipes mais j'adore ces pièces qui me rappellent de bons moments. J'ai parfois du mal à mettre un prix sur un maillot car certains me touchent plus que d'autres en raison de mon histoire personnelle."

Pas de VAR ni de playoffs

Il y ajoute un paramètre : le ras-le-bol du football business diffusé en mondovision et des maillots devenus produits commerciaux plutôt que symboles. "Quand je vais au stade, j'aime avoir un maillot différent des autres. Quelque chose d'unique. Les années 90 ont leur succès pour cela. Les maillots sont particuliers. Parfois laids, mais c'est cela qui fait leur beauté (sourire). C'est un truc de puristes, de gars comme moi qui préfèrent regarder Saint-Trond plutôt qu'un match de Premier League. Après, j'aime aussi avoir le maillot de la saison en cours mais ce n'est pas le même plaisir, ni le même prix. Les vareuses au fan shop coûtent de plus en plus cher alors que les productions sont plus importantes qu'avant."

©D.R.

Et Maxime Arsched d'ajouter : "Personnellement, je vibrais plus pour le football des années 2000. CR7 avec son appareil dentaire, Ronaldinho et ses dribbles, c'était ça le beau football. Pas les simulations et le VAR…"

Chez IFS, on a une anecdote pour illustrer cette envie de se démarquer et de revenir aux bases. "Un pote voulait avoir un maillot différent pour aller au Stade Roi Baudouin supporter les Diables. Une vareuse à part qui marque les esprits. On lui a dégoté le maillot Diadora de 1997 assez unique et très recherché. Quand il l'a porté, tout le monde lui demandait où il l'avait trouvé."

Un look urbain

La tendance chez les puristes est au "c'était mieux avant". Une réflexion générale qu'on doit coupler à une envie de la nouvelle génération de se départir des moyens de consommation de masse pour se tourner vers la deuxième main.

"L'envie d'affirmer sa différence est également liée à une culture urbaine, lâche Arsched. Chez IFS, nous sommes tous les trois passionnés de rap et de fringues et les deux vont actuellement de pair."

©D.R.

Les exemples s'enchaînent : Romeo Elvis portait une vareuse du RWDM lors d'une interview événement, JeanJass a un maillot du Nigéria d'Okocha, A$AP Rocky de Cantona. "Et nous avons travaillé avec Kalash Criminel, dit Arsched. Nous lui avons envoyé un maillot de Gerrard avec le numéro 28 à Liverpool et il a adoré. Il a d'ailleurs fait des vidéos avec. C'est une mode : un maillot rétro, un jean et des sneakers assorties."

Dernière catégorie d'acheteurs : ceux qui ont des regrets. "On n'imagine pas le nombre de personnes qui cherchent juste à racheter des maillots qu'ils ont perdus ou n'ont pas conservés, explique-t-on chez IFS. Je me suis demandé plusieurs fois pourquoi je n'avais pas commencé mes achats plus tôt."

Comment ne pas se faire arnaquer

Pas mal de privés ont lancé leur propre collection. Les spécialistes mettent toutefois en garde. "90 % de ce que vous pouvez voir sur Vinted est faux, prévient Arsched. Il faut donc avoir un œil averti. Nous nous sommes fait avoir, soyons honnêtes. Mais nos erreurs nous ont permis de créer un dictionnaire du fake (rires). Nous analysons les coutures, les flocages, les étiquettes. Nous savons à quoi doit ressembler un maillot Adidas de telle ou telle année."

Les spécialistes prêchent pour leur chapelle et conseillent d'acheter sur des sites de référence dont le travail minutieux se paie mais assure d'obtenir des produits authentiques. "Nous avons nos réseaux et sommes sur le coup dès que quelque chose sort, dit Geens. Cela me fait parfois mal de couper l'herbe sous le pied de certains supporters mais c'est le jeu malheureusement. Si je peux donner un conseil pour le marché belge pour lequel je me suis spécialisé : tout ce qui date d'avant 2015 est souvent vrai. Le marché était trop petit pour que les sites de contrefaçons s'y intéressent. Par la suite, c'est plus compliqué. On trouve beaucoup de maillots sur des sites étrangers. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est faux."

Du vin et du jeu

Comme pour le vin, les maillots de football prennent de la valeur avec l'âge. "Vous pouvez d'ailleurs considérer cela comme un investissement, dit le patron de BFC. On peut tabler sur dix euros par an pour des pièces qui en valent la peine. Il faut bien cibler."

Chez IFS, on conseille d'oser les paris : "Il faut sentir les classiques à venir. Haaland à Malmö ou Salzbourg, Mbappé à Monaco, ce sont des maillots qui commencent à devenir rares. On peut aussi supposer que des maillots des Diables dans leurs clubs auront bientôt une très belle cote. Prenez le maillot de Marc Wilmots à Schalke. Il est devenu une pièce collector pour les Belges."

Collectionner signifie investir beaucoup d’argent. Pour IFS comme BFC, la crainte de tout perdre est présente. Les premiers ont préféré ne pas prendre de photos de leur entrepôt afin de ne risquer aucun vol.

"Moi, c'est plutôt le feu qui m'effraie, dit Arnout Geen de BFC. J'ai déjà fait des cauchemars dans lesquels je voyais ma collection disparaître. Elle a une véritable valeur financière mais, au-delà de l'argent, ce sont des années de travail et de très bons souvenirs qui partiraient en fumée."

©IFS