Euro féminin 2022 : L'Allemagne écrase le Danemark et prend un départ parfait

Dans le groupe B, les Allemandes s'emparent ainsi de la 1re place. La première estocade est venue de Magull, en première période (1-0, 21e). La Mannschaft a mis l'accélérateur en seconde mi-temps, d'abord avec un but de Schuller peu avant l'heure de jeu (2-0, 57e) puis via Lattwein (3-0, 78e) quelques minutes après un but refusé pour hors-jeu d'Huth. En fin de rencontre, Popp y est allée de sa propre contribution (4-0, 86e), avant que le Danemark ne voie sa soirée définitivement gâchée par une carte rouge pour Kuhl (90e+5).

Au classement, l'Allemagne s'empare de la tête du groupe B. Avec 3 points mais une meilleure différence de but, la Mannschaft devance la Roja, qui s'est imposée 4-1 face à la Finlande. Le Danemark est dernier du groupe, derrière la Finlande.