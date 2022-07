Platini et Blatter tiennent leur revanche

C’est un ouf de soulagement qu’ont poussé Michel Platini et Sepp Blatter ce vendredi après sept ans d’une angoisse réelle et perceptible. Le parquet avait requis un an de prison avec sursis contre le Français et huit mois envers le Suisse. Le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone a décidé d’acquitter les deux anciens dirigeants dans une affaire qui trouve sa source en 2015.

À l’époque, l’ancien milieu de terrain de la Juventus était pressenti pour prendre les rênes de la Fifa. Le parquet confédéral en avait décidé autrement en poursuivant les deux hommes devant la justice pour escroquerie. Le paiement de 2 millions d’euros, datant de 2011, exigé par Platini à Blatter pour un contrat de conseiller presté en 1999 était l’objet des accusations. La justice a finalement innocenté l’ex-Ballon d’or et l’ancien président de la Fifa.

"Je vous ai dit que j'étais un mec honnête !" a confié Platini au journal L'Équipe. "Il fallait me croire. Les commissions de la Fifa et le TAS ne m'ont pas cru, alors qu'un vrai tribunal m'a cru aujourd'hui. La justice de ceux qui ne sont pas dans le football me sauve de la justice du football, alors que j'ai consacré toute ma vie à ce sport."

Le sexagénaire n'a pas exclu de revenir dans le football pour se venger de Gianni Infantino, accusé d'avoir manigancé les tribunaux en 2015 en vue d'assouvir ses ambitions personnelles. Le natif de Nancy souhaite également rétablir son honneur via les tribunaux, notamment à travers sa plainte déposée contre l'actuel président de la Fifa le 16 novembre dernier auprès du procureur de la République de Paris pour trafic d'influence actif. "Ce n'est pas fini. Je peux juste dire que je ne laisserai rien passer. En France, j'ai déposé plainte pour savoir exactement qui a tout manipulé, on va commencer à s'amuser ! Je ne sais pas si je vais revenir dans le football. Je suis si jeune, j'ai toujours plus de cheveux qu'Infantino ! Je possède encore beaucoup d'années devant moi. On verra."

Une chose est sûre. Son honneur est sauf. Et c’est l’un de ses plus beaux succès.