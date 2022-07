Le Diablotin Logan Ndenbe va affronter des stars cette saison en MLS : "Je vais pouvoir défendre sur Bale et Insigne"

Sa décision de quitter Guingamp (Ligue 2) pour Kansas City (Major League Soccer) en janvier dernier avait quelque peu surpris. C’est toutefois sans le moindre regret que Logan Ndenbe se retourne sur ses six premiers mois américains. L’arrière gauche louviérois de 22 ans y est devenu un titulaire indiscutable dans un championnat qui ne cesse de progresser. Entretien.

Logan, tout a l’air de bien aller sur le plan individuel. Mais, collectivement, c’est compliqué.

"Oui, c’est vrai que ce n’est pas simple (NdlR : 4 victoires en 20 matchs) et que ça ne se déroule pas comme on l’espère. Mais, personnellement, je parviens à enchaîner les rencontres et je me suis fait une place dans le onze. Donc je suis satisfait à ce niveau-là."

Comment expliquez-vous ces difficultés en championnat ?

"Franchement, je ne sais pas. Nous avons connu un début de saison compliqué avec beaucoup de blessés. Les résultats n’ont pas suivi. Et depuis ce moment, nous sommes un peu dans une spirale négative et nous n’arrivons pas à produire ce que nous souhaitons sur le terrain. Mais le travail continue et on garde l’espoir de voir nos performances s’améliorer rapidement."

Sinon, la vie est belle à Kansas City ?

"Je me sens vraiment bien. Le fait de jouer beaucoup m’aide à ce niveau-là aussi. Ici, c’est un environnement très différent de celui que j’ai connu juste avant à Guingamp. Mais je suis heureux de la vie ici."

Il paraît pourtant que le climat est parfois très agité dans le Kansas…

"Oui, en effet (rires). Au début du mois de juin, l’alarme de mon téléphone a commencé à sonner en pleine nuit. J’ai reçu un message sur lequel il était demandé de se mettre à l’abri parce que… une tornade arrivait. J’ai d’abord cru à une blague. J’ai quand même contacté une personne du club pour lui demander si je devais m’inquiéter. Il a répondu que c’était une petite tornade et que ce n’était rien. Et juste après avoir raccroché, il y a eu un énorme fracas dehors. Ça tapait dans tous les sens. J’ai regardé par la fenêtre et j’ai vu la tornade passer juste en face. Elle a abîmé quelques façades des maisons d’en face ! J’ai compris que ça ne rigolait pas ici avec les tornades… Le lendemain, c’était impressionnant parce qu’il y avait des voitures retournées et des arbres couchés sur le sol."

C’est la période des tornades dans la région ?

"Dans le Kansas, on ne connaît pas vraiment les quatre saisons. On passe directement de l’hiver à l’été. Du coup, le changement brutal de température crée ce genre de phénomènes. D’ailleurs, il fait 35 degrés en ce moment…"

Le physique doit souffrir. D’autant plus que vous avez débuté votre saison en France au mois de juillet 2021 et que vous terminerez celle aux États-Unis en octobre 2022…

"C’est ça. Ma saison aura duré quinze mois ! C’est évidemment la première fois de ma vie que je vis une saison comme ça. Ce n’est pas facile, mais nous avons tout ce qu’il faut au club pour bien récupérer et prendre soin de notre corps. Mais, pour le moment, tout va bien. Hormis une petite blessure à l’épaule avant la trêve, mon corps suit bien le rythme."

Le jeu en Major League Soccer est aussi intense que dans les championnats européens ?

"Honnêtement, le niveau est très élevé. J’ai d’ailleurs été assez surpris. Je n’avais jamais joué avec autant d’intensité avant de rejoindre la MLS. Ça joue vite tout le temps, même sur les rentrées en touche et les six mètres. Il n’y a jamais de temps mort, donc c’est très exigeant physiquement. Le niveau est déjà bon, mais il augmente encore parce que le championnat se développe."

On vient d’ailleurs de voir quelques grands noms débarquer : Gareth Bale, Lorenzo Insigne ou Giorgio Chiellini.

"Oui. C’est super d’avoir ce genre de joueurs qui viennent dans le championnat. Ça permet de le faire évoluer et d’encore augmenter sa visibilité. Pour moi, c’est aussi sympa de savoir que je vais pouvoir défendre sur Insigne et Bale. Ça sera une belle expérience."

Vous avez déjà pu vous frotter au Mexicain Carlos Vela (ex-Arsenal) du Los Angeles FC.

"Je pense avoir fait un bon match contre lui. J’ai tout fait pour le tenir. Même s’il vieillit (NdlR : 33 ans), il tourne encore avec de belles statistiques, donc ça reste un excellent joueur."

Depuis votre arrivée en février, vous ressentez une progression dans votre jeu ?

"Oui, quand même. En enchaînant des matchs sur peu de temps, je crois avoir pas mal progressé. Je suis vraiment content d’avoir fait le choix de venir ici parce que je vois que ça paye."

Aux États-Unis, il est inévitable de se déplacer en avion pour les matchs à l’extérieur. Combien de trajets avez-vous faits en six mois ?

"Je n’ai pas compté, mais beaucoup ! En juillet, nous avons d’ailleurs trois matchs d’affilée à l’extérieur. Le point positif, c’est que Kansas City est très central, donc les vols ne sont pas très long, même si c’est clair que c’est incomparable avec la France."

C’est particulier comme rythme de vie.

"Mais ça permet de découvrir plein de villes. Parce que nous arrivons la veille des matchs et nous avons toujours la possibilité d’aller un peu en ville pour nous balader. C’est chouette de pouvoir découvrir d’autres États et d’autres cultures."

Vous avez quand même le temps de faire du vrai tourisme ?

"Pendant la petite trêve début juin, je suis allé dans des célèbres parcs d’attractions d’Orlando. C’était vraiment sympa. Hormis cela, je joue un peu au golf pendant mon temps libre parce qu’il y a un magnifique terrain pas loin. J’essaye de m’entraîner un peu parce que je suis encore faible (rires). J’ai aussi l’occasion de voir deux matchs de NBA et j’irai probablement voir des rencontres des Kansas Chiefs en NFL."

Donc l’accent américain se forge petit à petit…

"En arrivant, je parlais correctement anglais, mais avec mon accent. Mais c’est vrai que j’ai rapidement pris l’accent (rires). C’était inévitable puisque je suis en immersion avec des Américains. D’ailleurs, ils ne comprennent pas ce que je dis si je parle anglais avec un accent français."

Mais ce dimanche vous pourrez parler avec l’accent québécois à Montréal, où vous croiserez un certain Laurent Ciman, qui est le coach adjoint. Vous avez déjà eu un contact avec lui ?

"Non, pas encore. Mais on se verra dimanche !"