Une démonstration et des records pour ouvrir le bal

La perfection ne peut être atteinte, mais, quoi qu’il en soit, les 45 premières minutes disputées par les troupes de Corinne Diacre n’en auront certainement pas été loin. Parmi les favorites de la compétition, la France, tranchante et efficace, a explosé le marquoir avant la pause, face à l’Italie. Le triplé de Grace Geyoro (devenue la première joueuse de l’histoire du tournoi à réaliser pareille performance en première mi-temps), la première réalisation de Marie-Antoinette Katoto lors d’un grand tournoi et le but de Delphine Cascarino ont permis aux Bleues de mener 5-0 à l’entracte. Chose qu’aucune équipe n’avait encore réussi à l’Euro.

Si elles ont clairement affiché leurs intentions en première mi-temps, les Françaises ont quelque peu levé le pied en seconde. Histoire de se préserver pour la rencontre face aux Flames, prévue jeudi, mais aussi pour la suite de la compétition. La Squadra a fini par sauver l’honneur à un quart d’heure du terme grâce à Martina Piemonte.

Mais la leçon reste la même : il est difficile de ne pas imaginer la bande à Wendie Renard aller (très) loin dans cette compétition.