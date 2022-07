Si son but était de faire le tour du monde, il a réussi son coup.

Mais quelle mouche a piqué cet attaquant? Voici peut-être le raté le plus ridicule de l'histoire (VIDEO)

On tient peut-être déjà l'action la plus farfelue de l'année en football. La scène s'est produite en Première ligue canadienne.

On joue la 17e minute de jeu quand le Valour FC se porte à l'attaque et qu'Alessandro Riggi, bien servi dans le rectangle, parvient à glisser le cuir sous le gardien adverse. Ce dernier parvient juste à ralentir le ballon qui file lentement (mais sûrement) vers la cage vide. C'est à ce moment que le surréalisme fait son apparition. William Akio, autre attaquant de Valour, fonce vers le ballon et le dégage... alors que celui-ci n'avait pas entièrement franchi la ligne.

Comment expliquer le geste de William Akio? Le flou subsiste, certains se demandant s'il n'a pas essayé lui-même de conclure mais avec une mauvaise prise de balle (ce qui constituerait dans ce cas le raté du siècle). D'autres sont persuadés que le joueur pensait que le ballon avait franchi la ligne et que son geste consistait juste en un "dégagement" de célébration.

Dans les deux cas, William Akio n'a pas de quoi être fier... Il se soulagera toutefois en se disant qu'au final, son équipe l'a quand même emporté face au HFX Wanderers (1-0). Heureusement pour lui!