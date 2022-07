Euro féminin 2022: les Pays-Bas l'emportent face au Portugal et prennent la tête du groupe C

Les Néerlandaises ouvraient le score rapidement par l'intermédiaire de Jill Roord (7e) et doublaient la mise quelques minutes par Stephanie van der Gragt (16e). Les Portugaises revenaient au score grâce à Carole Costa avant la mi-temps (38e sur penalty). Au retour des vestiaires, les Portugaises recollaient même au score grâce à Diana Silva (47e), mais Danielle van de Donk remettait les Oranje définitivement aux commandes (62e).

Grâce à cette précieuse victoire, les Néerlandaises prennent la tête du groupe C avec 4 points, à égalité les Suédoises qui ont battu la Suisse plus tôt dans la journée (2-1). Le Portugal et la Suisse comptent 1 point mais les Portugaises ont marqué plus de buts et sont troisièmes, les Suissesses, quatrièmes.