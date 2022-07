L'enquête judiciaire sur le match truqué Mboyo/Vanden Borre toujours en cours

Ilombe Mboyo et Anthony Vanden Borre sont accusés par Roland Duchâtelet d'avoir truqué des matchs à la fin de la saison 2014 afin que le RSC Anderlecht puisse devenir champion. Mercredi, certaines sources avaient annoncé que l'enquête était classée sans suite au parquet de l'Union belge de football, car les faits étaient prescrits après huit ans.

Roland Duchâtelet, les anciens joueurs Paul-José Mpoku et Jelle Van Damme, ainsi que trois supporters du Standard ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre les deux joueurs devant le juge d'instruction de Bruxelles le 15 février 2022. Duchâtelet soutient depuis l'été 2014 que la course au titre lors de la saison 2013/14 était truquée. Le Standard de Liège avait terminé la compétition régulière en tête cette année-là, mais il avait vu le RSC Anderlecht soulever le trophée après les playoffs.

Avant deux matches cruciaux, Anderlecht-Genk le 11 mai (4-0) et Genk-Club de Bruges le 15 mai (3-2), Vanden Borre et Mboyo auraient remis des montres de valeur aux joueurs de Genk. Alors joueur d'Anderlecht, Vanden Borre l'aurait fait avant le match du 11 mai, pour que les joueurs se ménagent, tandis que Mboyo, alors joueur de Genk, l'aurait fait le 15 mai pour donner une motivation supplémentaire à ses coéquipiers. Genk était alors dernier du classement des playoffs 1 et n'avait plus rien à gagner ou à perdre.