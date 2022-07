Marco Verratti veut avoir.... la nationalité française : "Ce pays m'a beaucoup donné"

Marco Verratti, joueur emblématique du Paris Saint-Germain, est le joueur le plus capé de l'histoire du club parisien. Avec 378 matches à son actif sous les couleurs du PSG, il est seulement devancé par Jean-Marc Pilorget, qui en compte 435 et Sylvain Armand 380.

Après avoir passé dix ans dans la capitale, Marco Verratti se sent aujourd'hui comme un poisson dans l'eau en France. "Je suis passé d'un petit village des Abruzzes comme Manoppello à une capitale comme Paris, où tu es immergé dans de nombreuses cultures, à un âge où tu forges ton caractère, ta personnalité. Paris est une ville fantastique, et ce pays m'a beaucoup donné. Je me sens très français, tout en restant italien, a confié le joueur dans le Sportweek, le supplément de la Gazette dello Sport, avant d'ajouter "qu'un jour, il demandera la nationalité française".

Une belle preuve d'amour quand on connait l'attachement de Marco Verratti pour ses racines italiennes