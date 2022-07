Accueil Sports Football Xavier Mercier doit s’adapter à sa nouvelle vie hongroise Le Français a quitté la Belgique pour Ferencváros. Où il a la possibilité de découvrir un autre pays et d’évoluer pour la première fois de sa carrière sur la scène européenne. Sacha Contempré ©BELGA

On avait l’habitude de le voir éclabousser nos terrains de sa vista et de son superbe pied droit dans notre Pro League… A Courtrai (2016-2017), au Cercle (2017-2019) et à OHL (2019-2022), Xavier Mercier s’était imposé comme un des meilleurs milieux de terrain de notre championnat avec 23 buts et 43 passes décisives en 146 apparitions. Avec en prime un titre de meilleur passeur en 2021...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous