La reprise de la Pro League en 10 questions: L’intégration des U23 en D1B sera-t-elle un franc succès ? (5/10)

Le projet a longtemps été une utopie, il devient réalité. Les équipes réserve des clubs de D1A évolueront en Challenger League et dans les séries amateurs. Le projet n'a pas été simple à faire accepter par toutes les parties. Les modalités ont mis un long moment à être mises sur la table et surtout à être validées.

Pour beaucoup, cette intégration était une nécessité sportive. Le but est de faire évoluer plus rapidement les jeunes et faire un peu plus de la Belgique un championnat de transition de référence pour les plus grands espoirs du pays.

La raison est autant sportive que financière. Au plus rapidement nos jeunes arriveront au plus au niveau, au plus cher ils pourront être vendus.

S’il est probable que la réussite sportive soit au rendez-vous à plus ou moins long terme, qu’en sera-t-il de l’attrait à court terme ? La présence de quatre équipes qui ne peuvent pas monter en D1A va, pour certains, fausser la compétition et donc lui faire perdre en intérêt. Les infrastructures qui accueilleront les matchs des quatre équipes reversées en Challenger League ne sont, en tout cas, pas propices à une grosse ambiance.