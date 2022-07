Une révolution à venir dans la retransmission des matchs de foot? Des joueurs de Cologne ont joué avec une webcam sur le torse (VIDEO)

Le monde du football est toujours à la pointe de la technologie pour plonger le téléspectateur en complète immersion avec les acteurs sur le terrain. Pour ce faire, les images ont augmenté en qualité au fil des années, de même que les plans toujours plus impressionants avec des caméras placées partout autour du terrain, notamment sur des drones ou sur des cables tendus au-dessus du terrain.

Mais à l'avenir, on pourra sans doute carrément se mettre à la place des joueurs eux-même. En effet, lors d'un match amical entre Cologne et l'AC Milan (1-2), certains joueurs du club allemand portaient sur le torse des petites webcams. Une nouvelle évolution majeure dans la retransmission des images d'un match de football. Et le résultat semble au rendez-vous avec des images qui transportent le téléspectateur en plein coeur du jeu.